«Ложь и провокация»: в ДК на Кубани объяснили монтажом интимные сцены со Снегурочкой в спектакле

Директор дома культуры в селе Шабельское на Кубани Елена Алейникова в беседе с «Газетой.Ru» назвала фейком распространенные в сети отрывки из новогоднего спектакля со сценой секса Деда Мороза и Снегурочки. Алейникова сообщила два новых факта: ролик был смонтирован неизвестными, но коллектив сельского ДК уволился по собственному желанию в полном составе, не выдержав позора.

«Это все фейки. Кто распространил это видео, я не знаю. Но это все ложь и провокация. Не было там ничего такого, абсолютно не было. Все смонтировали, все подделали. И теперь нас за это еще и прокуратура таскает» — сказала Алейникова.

По ее словам, «все люди» уже понесли наказание, в ДК больше никто не работает.

«Мы все сами уволились, не выдержали позора, потому что это село. Даже смонтированные видео дают о себе знать. Мы надеемся, что [автора ролика] найдут и справедливость восторжествует», — заключила Алейникова.

В канун Нового года в сельском доме культуры «Шабельский» прошла постановка «Чудеса там, где в них верят». На афише сообщалось, что спекталь предназначен для взрослых. Позже в сети появились видео, якобы снятые во время представления. На них Снегурочка и Дед Мороз имитируют секс за ширмой, после чего внучка кричит деду: «Ты лучший!». На видео видно, что в зале присутствуют и дети.

Ранее Настя Ивлеева назвала виновных в скандале вокруг «голой» вечеринки.