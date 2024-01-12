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В Казани восстановят главную елку

Более 12 млн рублей направят на восстановление главной елки Казани

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Максим Богодвид/РИА Новости

Комитет внешнего благоустройства Казани находится в поисках подрядчика, который восстановит новогодние украшения на главной елке города после проведения праздников, на эти цели направят 12,5 млн рублей. Об этом сообщает «Реальное время».

Главная елка расположена перед Центром семьи «Казан» в Ново-Савиновском районе, она состоит из самой елки и светового шатра. Подрядчику придется осмотреть более 1,2 тыс. светодиодных 20-метровых гирлянд, 32 декодера и более 12,9 тыс. модулей управления в щитах и каркасах объекта на предмет дефектов.

Помимо этого, подрядчик должен будет выполнить сборку-разборку, загрузку и транспортировку элементов праздничной инсталляции. Исполнитель будет нести ответственность за работоспособность украшений елки в течение двух лет с момента заключения контракта. Работы проведут до 30 июня 2024 года, после этого инсталляцию начнут готовить к следующему Новому году.

В конце декабря сообщалось, что ООО «Евростройхолдинг+» (компания казанского застройщика Владимира Казилова) будет проводить реконструкцию здания ЦУМа в Казани, который расположен на Московской улице, на эти цели направят 9,7 млн рублей.

Ранее в Татарстане зафиксировали рост количества сделок на рынке недвижимости.

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