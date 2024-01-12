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Россиянин незаметно пожил в чужом доме и продал несколько вещей оттуда

Сахалинец незаметно пожил в чужом частном доме и устроил распродажу вещей оттуда

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В Южно-Сахалинске 51-летний местный житель забрался в чужой дом, пожил там, а затем украл оттуда несколько вещей. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «тайное хищение чужого имущества с причинением значительного ущерба». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по области.

Правоохранители установили, что 10 ноября 2023 года мужчина гулял по улице Лермонтова и заметил, что на окне одного из домов вместо стекла натянута пленка. Злоумышленник забрался через это окно в дом и несколько дней жил в нем, после чего вынес несколько бытовых приборов, в частности микроволновку и газовую плиту, и продал их посетителям кафе в общей сложности за 700 рублей.

Вырученные деньги сахалинец потратил на еду и алкоголь.

Сумма причиненного жителям ущерба составила 7 тыс. рублей. Расследование уголовного дела завершено, его передали в суд.

Ранее жительница Кургана перевела деньги аферисту, надеясь выйти за него замуж.

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