По американской базе в Сирии нанесли удар

База Соединенных Штатов в районе газового месторождения «Конико» в Сирии подверглась ракетному удару. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

8 января сообщалось, что американская военная база, расположенная в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, попала под ракетный удар. Отмечается, что по территории базы были выпущены 30 ракет, запуск происходил с территории Сирии.

4 января представители шиитской боевой организации «Исламское сопротивление Ирака» заявили об атаке на базу США «Эт-Танф» в Сирии. Согласно заявлению, атака по американским объектам в Сирии стала ответом на действия Израиля в секторе Газа против палестинского населения, а также частью общих действий по противодействию американской оккупации в Ираке и прилежащих регионах Ближнего востока.

Всего у США 24 военных базы и четыре пункта на территории Сирийской Арабской Республики. С начала эскалации палестино-израильского конфликта американские базы в стране регулярно подвергаются обстрелам.

Ранее в МИД Сирии высказались об авиаударах США и Британии по Йемену.