Россиянка вышла с плакатом к зданию обладминистрации из-за холода в школе

Жительница Волгограда провела одиночный пикет у здания областной администрации — таким образом женщина привлекала внимание к ситуации с отоплением в школе, где учится ее ребенок. Об этом сообщает издание V1.ru.

Жительница встала под окна администрации 12 января, в руках она держала плакат, на котором было написано: «Школа № 97 замерзает! Спасите наших детей! Верните тепло в начальные классы! Дети занимаются при +14 °C».

На обращение волгоградки отреагировали власти, к ней вышел представитель администрации.

«Сотрудники профильного отдела по работе с обращениями граждан вышли к женщине и предложили ей изложить проблему в письменном заявлении», — рассказали в пресс-службе администрации.

Горожанка написала заявление, которое взяли на рассмотрение.

Ранее прокуратура уже проверяла школу Волгограда из-за нарушения теплового режима.