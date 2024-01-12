Володин высказался об ответственности для случайных гостей скандальной вечеринки Ивлеевой

Генеральная Прокуратура могла бы более жестко среагировать на случайных посетителей скандальной вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что ему бы хотелось, чтобы ответственность ждала и тех гостей, которые якобы «дверь не ту открыли».

«Общество не согласно с тем, когда начинают ценности перечеркивать, игнорировать. Правильно, чтобы мы в таких случаях реагировали и защищали нашу страну», — сказал политик.

До этого сообщалось, что подвеска с изумрудом, которую Ивлеева надела на трусы на свою вечеринку, подешевела на 662 тыс. руб. Точно неизвестно, почему подешевело украшение. Издание утверждает, что после скандальной вечеринки Ивлеевой бренд не может продать украшение.

Вечеринка Анастасии Ивлеевой состоялась 20 и 21 декабря 2023 года в ночном клубе. В первый день мероприятие посетили звезды российского шоу-бизнеса, которые были одеты согласно дресс-коду, предполагающему минимум одежды.

Ранее Хамовнический суд Москвы вернул иск на миллиард рублей к Ивлеевой.