В Черном море пропал матрос вышедшего из Новороссийска сухогруза

Один из членов экипажа сухогруза, вышедшего из Новороссийска в сторону турецкого порта Искендерун, пропал в международных водах Черного моря, ведутся его поиски. Об этом сообщил телеканал Haber Global.

«Сухогруз длиной 180 метров с 23 турецкими членами экипажа на борту следовал из российского порта Новороссийск в порт Искендерун (…). Во время плавания в международных водах турецкий член экипажа М.Ш., отвечавший за уборку, пропал. Остальные члены экипажа провели обыск на борту, но не нашли его», — говорится в публикации.

Капитан корабля проинформировал с случившемся береговую охрану, к месту происшествия были высланы катера и вертолет. На время поисков мужчины, который, предположительно, упал в море, судно приостановило движение.

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