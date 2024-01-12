В Турции нашли тело туристки из России

В Турции нашли тело пропавшей туристки из Кирова. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на члена-волонтера, которая участвовала в поисках женщины.

По ее словам, 40-летняя Надежда Ярыгина, вероятно, могла не пережить падения со скалы.

По данным издания, Ярыгина прибыла в Турцию 30 декабря, однако 8 января, когда ее отпуск закончился, она не явилась на рейс в Москву. По данным Генконсульства России, незадолго до этого она вышла на прогулку и не вернулась в отель.

Женщина долгое время не выходила на связь, а ее телефон был недоступен. В итоге заявление о пропаже женщины подала ее мать. Ярыгину искали порядка 40 спасателей, в том числе в море. Во время поисков турецкие спасатели нашли на горе Чалыш мобильник, который принадлежал пропавшей.

В МВД Кировской области отметили, что ведомство выясняет обстоятельства исчезновения местной жительницы, заявление в органы подала ее мать.

Ранее в Египте исчезла россиянка, которая не смогла подняться на поверхность после погружения в воду.