«Манжерок» назвали крупнейшим работодателем на Алтае

Курорт Сбера «Манжерок» поможет республике Алтай развиваться, сказала сайту Aif.ru основатель проектно-консалтингового агентства «Простор» Анна Носова.

Она отметила, что развитие курорта окажет положительный эффект и для бизнеса.

«На Алтае будут появляться компании, которые будут предоставлять услуги для тех целевых аудиторий, которые захотят сочетать туристические активности, будут появляться новые места для размещения. Все это создаст спрос, в том числе и на кредиты для бизнеса, и на субсидии, на квалифицированные рабочие места», — сказала она.

По словам Носовой, «Манжерок» является крупнейшим работодателем в республике.

«Сбер не ограничивает строительством отеля, а планирует комплексное развитие территории. За счет этого курорт сможет привлечь дополнительных инвесторов», — отметила она.

Носова добавила, что Сбер уделяет большое внимание созданию доступной среды на курорте.

«Уже завершается проектирование детского парка «Белый марал». Он будет всесезонным и сможет вместить до 5000 человек. На курорте уделяется большое внимание социальным проектам, а также созданию доступной среды», — заключила она.

Носова подчеркнула, что «Манжерок» способен принимать международные и любительские турниры.