Россиянам объяснили, почему нельзя пить горячую воду

Люди, которые пьют горячую воду после кипячения, на самом деле подвергают себя опасности. Об этом «Пятому каналу» рассказала нутрициолог Ирина Мансурова.

По ее словам, такая вода может привести к появлению рака.

«Все горячие напитки увеличивают риск онкологических заболеваний головы и шеи. Поэтому горячую воду мы не пьем, пьем комнатной температуры, которая отстоялась», — сказала Мансурова.

Помимо этого, можно пить фильтрованную воду, добавила нутрициолог.

Врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская до этого рассказала «Газете.Ru», что минеральную воду нельзя употреблять вместо чистой или газированной воды или соков из тех соображений, что она не содержит сахара. Минеральная вода обладает биологической активностью и должна применяться дозированно, лучше — по назначению врача.

По ее словам, такая вода подходит не всем, особенно осторожными стоит быть людям с заболеваниями почек и желудочно-кишечного тракта. Эксперт также добавила, что мнение, что минеральная вода мигом избавит от ощущения тяжести в животе после обильного застолья, ошибочно.

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