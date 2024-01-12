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Водитель маршрутки напал на беременную россиянку

В Челябинске водитель маршрутки напал на беременную россиянку

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Телеграм-канал «Недураки и дороги в Челябинске»

В Челябинске местные жители стали свидетелями нападения водителя маршрутки на беременную пассажирку. Об этом сообщает Telegram-канал «Недураки и дороги в Челябинске».

Инцидент произошел в маршрутке №23. По словам очевидцев, водитель обвинил беременную в безбилетном проезде, перепутав с другим пассажиром. Женщина покинула маршрутку на следующей остановке, но разозлившийся водитель побежал за ней и стал нападать.

«Он начал орать, что-то на своем языке. Вначале замахнулся на нее, а потом взял ледяной булыжник и кинул ей прям в лицо. Быстренько запрыгнул в маршрутку и уехал», — рассказала свидетельница ЧП.

Пострадавшей вызвали «скорую», у женщины подозрение на сотрясение мозга.

Ранее похожий случай произошел в Нижнем Тагиле, где водитель маршрутки выкинул на улицу пассажирку.

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