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В российском регионе в мусорном контейнере обнаружили изувеченную породистую собаку

В Краснодарском крае нашли изувеченную породистую собаку в мусорном контейнере

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В городе Крымск Краснодарского края в мусорном контейнере нашли изувеченную породистую собаку. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации Telegram-канала 112, пса породы курцхаар в мусорном контейнере обнаружила местная жительница. Ослабшее и истощенное животное не могло самостоятельно выбраться.

Прибывшие на место волонтеры помогли вытащить животное, накормили его и оказали первую медицинскую помощь. После осмотра ветеринары заключили, что собака провела без воды и нормальной пищи около трех дней, передает 112.

Нашедшая собаку россиянка временно забрала ее и взяла на себя расходы по лечению и содержанию. Информации о характере увечий не поступало.

«Проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего», — сообщили в МВД.

Ранее россиянка завернула новорожденного породистого щенка в пакет и выбросила в мусор.

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