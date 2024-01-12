Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Журналиста Серафимова объявили в розыск

МВД России объявило в розыск экс-главу регионального аппарата МГЕР Серафимова

close
100%
Shutterstock

Журналиста Андрея Серафимова, который сотрудничал с изданиями «Медуза» (юрлицо Medusa Project SIA признано в России иностранным агентом и нежелательной организацией) и «Новая газета — Европа» (обе признаны нежелательными организациями) и в прошлом занимал должность руководителя аппарата регионального отделения «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР) в Тульской области, объявили в федеральный розыск по уголовной статье. Это следует из базы розыска министерства внутренних дел Российской Федерации, передает ТАСС.

«Серафимов Андрей. Разыскивается по статье Уголовного кодекса», — говорится в базе.

По какой именно статье ведется розыск журналиста, там информации нет.

Сам Серафимов ранее сообщал, что стал фигурантом уголовного дела о призывах к деятельности, которая направлена против безопасности государства, отметило агентство.

9 января экс-владельца нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского (признан в РФ иностранным агентом) снова объявили в розыск. Уточнялось, что он «переобъявлен» в розыск из-за нового уголовного дела. До этого Ходорковского разыскивали за расправу над мэром Нефтеюганска Владимиром Петуховым, дело возбудили в 2015 году.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами