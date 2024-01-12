Журналиста Серафимова объявили в розыск

Журналиста Андрея Серафимова, который сотрудничал с изданиями «Медуза» (юрлицо Medusa Project SIA признано в России иностранным агентом и нежелательной организацией) и «Новая газета — Европа» (обе признаны нежелательными организациями) и в прошлом занимал должность руководителя аппарата регионального отделения «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР) в Тульской области, объявили в федеральный розыск по уголовной статье. Это следует из базы розыска министерства внутренних дел Российской Федерации, передает ТАСС.

«Серафимов Андрей. Разыскивается по статье Уголовного кодекса», — говорится в базе.

По какой именно статье ведется розыск журналиста, там информации нет.

Сам Серафимов ранее сообщал, что стал фигурантом уголовного дела о призывах к деятельности, которая направлена против безопасности государства, отметило агентство.

9 января экс-владельца нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского (признан в РФ иностранным агентом) снова объявили в розыск. Уточнялось, что он «переобъявлен» в розыск из-за нового уголовного дела. До этого Ходорковского разыскивали за расправу над мэром Нефтеюганска Владимиром Петуховым, дело возбудили в 2015 году.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.