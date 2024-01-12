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Диетолог рассказал, как улучшить работу ЖКТ

Диетолог Кабанов: клетчатка поможет улучшить работу ЖКТ

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Shutterstock

Сбалансированное питание поможет улучшить работу желудочно-кишечного тракта, рассказал Pravda.Ru диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов.

Так, по его словам, важно добавлять в свой рацион не менее 20-30 г клетчатки ежедневно. Ее можно получить из фруктов и овощей, цельнозерновых продуктов, бобовых. Помимо этого, стоит употреблять больше растительных продуктов, которые могут заменить мясо. Эксперт пояснил, что мясные продукты могут принести вред человеческому организму из-за наличия в них насыщенных жиров животного происхождения. В растительных аналогах присутствуют только безвредные ненасыщенные жиры.

«Выбирайте продукты, богатые растительными ненасыщенными жирами. Это растительные масла, авокадо, орехи. Серьезно сократите потребление добавленного сахара или откажитесь от сахара совсем. Помните, что во многие продукты производители добавляют сахар почти бесконтрольно. Внимательно изучайте состав продуктов перед покупкой», — заключил Кабанов.

Гастроэнтеролог и терапевт Никита Харлов до этого говорил, что алкоголь может спровоцировать развитие заболеваний желудочно-кишечного тракта, в том числе гастрита и панкреатита. Кроме того, по его словам, на пищеварительные процессы неподготовленного человека могут повлиять острые продукты, например перец и аджика.

Ранее врач рассказала об опасностях злоупотребления минеральной водой.

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