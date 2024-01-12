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Эксперты объяснили пользу и вред для организма печени трески

ОСН: печень трески может усугубить некоторые заболевания

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Печень трески богата витаминами А, Д и Е и при этом на 66% состоит из полезных жиров. На основе этого продукта производятся многие препараты и БАДы. Однако употреблять печень трески можно не всем, так как это грозит обострением некоторых заболеваний, выяснила Общественная Служба Новостей.

Содержащиеся в печени трески витамины поддерживают зрение, укрепляют иммунитет и поддерживают нормальный уровень гемоглобина в крови. Этот продукт обеспечивает правильное физическое и умственное развитие, укрепляет кости и мышечную массу.

Однако также печень трески является сильным аллергеном, поэтому впервые ее есть нужно с осторожностью. Кроме того, она может усугубить состояние при заболеваниях печени, желчного пузыря, сердечно-сосудистых болезнях.

Если человек принимает какие-либо препараты, то перед включением в рацион печени трески также лучше проконсультироваться с врачом. В частности, эксперты отмечают, что организм плохо переносит смешивание этого продукта с лекарствами от повышенного давления. В целом печень трески снижает артериальное давление, уровень сахара в крови и ухудшает свертываемость крови.

В то же время специалисты рекомендуют есть печень трески при дефиците витамина D.

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