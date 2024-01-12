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Екатеринбурженка вывела ребенка без обуви на мороз, чтобы воспитать

В Екатеринбурге женщина вывела ребенка на мороз без обуви, чтобы воспитать

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В Екатеринбурге женщина вывела ребенка на мороз без обуви в воспитательных целях. Об этом сообщает Е1.RU.

По информации издания, инцидент произошел в Солнечном микрорайоне. Прохожие заметили женщину с мальчиком, который выгуливал собаку в одних носках.

«[Мальчик] Ревет, ему больно. Говорит: «Ноги отпадут», она отвечает: «Нет, просто заболеешь», — рассказала очевидица, передает Е1.RU.

Другая свидетельница произошедшего сообщила, что женщина повышала голос на ребенка и нецензурно выражалась. По данным Е1.RU, россиянка вывела мальчика без обуви, чтобы таким образом воспитать.

На инцидент отреагировали в правоохранительных органах. Служба ПДН занимается установлением участников произошедшего.

Ранее двухлетнего ребенка избили в российском детском саду под Воронежем.

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