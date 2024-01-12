Россияне рассказали, как часто берут больничный

Около трети — 31% — россиян брали больничный в прошлом году. Среди них большинство (60%) респондентов открывали его всего один раз, треть (34%) делали перерыв в работе 2-3 раза, а 6% опрошенных уходили на больничный 4 раза и более в течение года. Это показало исследование сервисов «Работа.ру» и «СберЗдоровье», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Чаще всего больничный брали при сильных недомоганиях (высокая температура, травма и т.д.) — так ответили 91% участников опроса. 7% респондентов брали отпуск по здоровью, чтобы ухаживать за приболевшим ребенком, а 6% россиян уходили на больничный для прохождения различных медицинских процедур.

В то же время 3% опрошенных брали больничный при появлении малейших симптомов недомогания.

«Во избежание осложнений рекомендуется при первых симптомах недомогания обращаться за консультацией к специалисту. Ранняя диагностика повышает шансы на более результативное и быстрое излечение, а значит способствуют сокращению количества дней на больничном. Оставаться дома следует, даже если самочувствие пациента во время болезни позволяет ему посещать офис. В противном случае это грозит распространением вирусов и бактерий среди всего коллектива, а также ухудшением состояния здоровья самого пациента, например, усилением симптомов, развитием пневмонии, присоединением другой инфекции, сепсисом, поражением головного мозга, сердца», — рекомендовала врач медицинской компании «СберЗдоровье» Суна Исакова.

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