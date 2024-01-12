Стало известно, на что россияне больше всего тратили в праздники

По данным аналитиков, с 1 по 8 января по сравнению с тем же периодом 2023 года россияне увеличили траты на спа-услуги, развлекательные мероприятия, рестораны и обучение, а также чаще бронировали гостиницы в городах России. Это показало исследование ЮMoney и «Чек Индекс», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Так, оборот платежей интернет-площадок, которые продают билеты на развлекательные мероприятия и в театры, вырос втрое относительно того же периода 2023 года, как и число покупок. Покупателей стало в два раза больше. Средний чек вырос на 2% и составил 2 214 рублей.

Онлайн-обороты кафе и ресторанов за первые восемь дней 2024 года тоже выросли вдвое. Платежей в заведениях общепита стало на 93% больше, а посетителей — на 48% больше год к году. Средний чек тоже вырос — на 14%, до 2 803 рублей. Количество покупок в кафе, ресторанах и точках фастфуда в целом выросло в период январских каникул на 7% относительно 2023 года. Общий оборот увеличился на 15%, а средний чек — на 8%, до 1 050 рублей.

Эксперты отмечают, что из-за сильных морозов в новогодние каникулы россияне предпочитали проводить время с семьей и детьми в помещениях. В частности, посещали общепит, отдыхали в спа-салонах, занимались вопросами красоты и здоровья. Несмотря на высокую базу прошлого года, объем трат на услуги в категориях впечатлений и развлечений заметно вырос.

Число покупок в центрах детских развлечений выросло на 31% год к году. Оборот платежей стал на 40% больше, а средний чек увеличился на 9% и составил 11 602 рубля. Количество покупок билетов в кинотеатры в первые дни 2024 года выросло на 11%, оборот стал на 16% больше, а средний чек подрос на 5%, до 753 рублей.

Оборот онлайн-платежей за услуги спа-салонов вырос в дни январских каникул на 43% относительно прошлого года. Покупок таких услуг стало на 10% больше, а покупателей — на 27% больше. Средний чек увеличился на 29% и составил 4 707 рублей. Эксперты «Чек Индекса» тоже отмечают рост спроса на услуги спа-салонов в период новогодних праздников. Относительно прошлого года общее число оплат увеличилось на 51%, оборот — на 62%, а средний чек — на 11%, до 2 801 рубля.

Кроме того, во время холодных каникул россияне стали чаще ходить в салоны красоты. Траты в салонах выросли на 3% по сравнению с теми же днями 2023 года, оборот платежей стал на 10% больше, а средний чек вырос на 7% и составил 1 624 рубля.

Также во время праздников россияне тратились на поездки, но в основном на небольшие расстояния. Число покупок в турагентствах выросло на 11% в сравнении с тем же периодом 2023 года. Оборот платежей стал на 36% больше, а средний чек увеличился на четверть и составил 17 829 рублей.

Онлайн-оборот в гостиницах вырос за указанный период на 96%, платежей стало на 60% больше, а плательщиков — на 41% больше. Средний чек увеличился на 22% год к году и составил 11 704 рубля.

Помимо развлечений, во время праздников россияне занимались и учебой — пошли учиться в вузы и на курсы переподготовки или оплачивали текущее обучение. Оборот онлайн-платежей за образование в вузах с 1 по 8 января 2024 года вдвое вырос год к году. Оплат и плательщиков тоже стало в два раза больше, а средний чек не изменился и составил 14 392 рубля.

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