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Фермер потерял двух коров во время выгула по вине автомобилистки и остался ей должен

На Урале фермер потерял двух коров в ДТП и проиграл автомобилистке в суде

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Global Look Press

В Свердловской области фермер, потерявший двух коров из-за ДТП, безуспешно судится с его виновницей. Об этом сообщает «Свердловское областное телевидение».

Авария, лишившая фермера со стажем Вафадара Галандарова главных кормилиц — Марты и Майи, произошла два года назад в поселке Студенческий. Машина сбила двух коров, когда пастух переводил их через дорогу в трех метрах от знака «Перегон скота». Kia Rio оказался в кювете, и предполагаемая виновница наезда потребовала от хозяина скота компенсации. По версии Вафадара, женщина превысила допустимую на этом участке скорость.

«Судья сказала: вы знаете, что корова виновата? Корова каким образом виноватая? У нее такая скорость была, что 600-килограмовая корова улетела на 34 метра», — говорит он.

Сидевшая за рулем в момент ДТП Надежда Морозова утверждает, что она ехала со скоростью не больше 50 км/ч.

«Я потихоньку еду-то и вижу, что коровы-то идут. И он хлестнул. И корова резко передо мной пошла мне навстречу. Вот резко. И все, конечно, удар пришелся приличный. Это же надо просто видеть мою машину после этого», — возмущается женщина.

Она отказалась платить фермеру компенсацию и сама подала иск. Недавно областной суд встал на ее сторону. Согласно этому решению, теперь хозяин скота должен выплатить 300 тыс. рублей за ремонт машины и судебные издержки. Вафадар с поражением мириться не намерен и собирается продолжать судебную тяжбу, обращаясь во всевозможные инстанции.

Ранее стримерша из Польши отвлеклась на телефон во время вождения и сбила собаку.

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