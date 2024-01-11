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Экс-супругу зампредседателя ГД нашли мертвой в центре Москвы

Регнум: в центре Москвы нашли тело бывшей жены зампредседателя ГД Петра Толстого

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

В квартире в центре Москвы обнаружили тело бывшей жены заместителя председателя Государственной думы Петра Толстого. Об этом сообщает ИА Регнум со ссылкой на источник.

«Тело 54-летней Дарьи Толстой (Евенко) нашли на кровати 10 января», — уточнили в сообщении.

Выехавшие на место сотрудники полиции следов насильственной смерти не обнаружили.

В публикации уточнили, что супруги ранее проживали в этой квартире вместе. После развода в 2016 году Толстой оставил квартиру бывшей жене. Они прожили в браке 24 года, у пары трое детей, в том числе известная Александра.

В начале декабря Петр Толстой заявил, что вместо того, чтобы вводить штрафы за склонение женщины к аборту, лучше премировать медицинских сотрудников, которым удалось отговорить пациентку от прерывания беременности. По мнению заместителя председателя Государственной думы, такие меры будут больше мотивировать медработников спасти нерожденных детей, чем угроза быть оштрафованными.

Ранее поезд сбил трех человек в центре Москвы.

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