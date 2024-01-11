Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

При обстреле Донецка повреждены два детских сада

Кулемзин: при обстреле Донецка повреждены два детских сада

close
100%
Илья Питалев/РИА «Новости»

Здания двух детских садов получили повреждения в Куйбышевском районе Донецка при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил мэр административного центра Донецкой народной республики (ДНР) Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«В результате обстрела Куйбышевского района по улице Куйбышева повреждены кровля и остекление детского сада №305», — сообщил он.

Также мэр рассказал, что на здании детского сада №262 осколками повреждена кровля. Пострадавших в результате обстрелов нет.

Кроме того, он отметил, что на улице Куйбышева были повреждены кровля и остекление школы №62.

До этого Кулемзин сообщил, что крещенские купели не будут оборудовать на водных объектах Донецка из-за непрекращающихся обстрелов города со стороны Украины. 5 января сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) всего за 20 минут сбросили четыре взрывоопасных предмета на Кировский район Донецка.

Ранее в Минобороны РФ оценили ситуацию на Донецком направлении.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами