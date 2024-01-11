Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Урале таксистка помешала пенсионерке отдать мошенникам 1,8 млн рублей

В Снежинске таксист спасла от мошенников бабушку, которая везла им 1,8 млн руб.

close
100%
Shutterstock

В Снежинске водительница такси спасла пожилую пассажирку от мошенников, которым последняя собиралась передать крупную сумму. Об этом сообщает издание 74.ru.

Все произошло 22 декабря. Водительница такси Татьяна Широкова рассказала, что ее насторожил взволнованный вид пенсионерки, которая села к ней в машину с двумя огромными сумками.

«Оказалось, что люди, которые вызвали ей такси, сказали, что ее дочь сбила человека. Теперь ей нужно заплатить крупную денежную сумму, чтобы дочь отпустили домой. После рассказа я поняла, что мошенники пытаются обмануть пенсионерку, и сразу отвезла ее в отделение полиции», — поделилась таксистка.

Позже пенсионерка призналась, что везла мошенникам 1,8 млн рублей.

В полиции пенсионерка написала заявление, а водитель в это время связалась с дочерью пожилой женщины, и та попросила отвезти мать домой.

Ранее в Сибири таксист спас пенсионерку от мошенников и сам едва не стал подозреваемым.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами