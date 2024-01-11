На Урале таксистка помешала пенсионерке отдать мошенникам 1,8 млн рублей

В Снежинске водительница такси спасла пожилую пассажирку от мошенников, которым последняя собиралась передать крупную сумму. Об этом сообщает издание 74.ru.

Все произошло 22 декабря. Водительница такси Татьяна Широкова рассказала, что ее насторожил взволнованный вид пенсионерки, которая села к ней в машину с двумя огромными сумками.

«Оказалось, что люди, которые вызвали ей такси, сказали, что ее дочь сбила человека. Теперь ей нужно заплатить крупную денежную сумму, чтобы дочь отпустили домой. После рассказа я поняла, что мошенники пытаются обмануть пенсионерку, и сразу отвезла ее в отделение полиции», — поделилась таксистка.

Позже пенсионерка призналась, что везла мошенникам 1,8 млн рублей.

В полиции пенсионерка написала заявление, а водитель в это время связалась с дочерью пожилой женщины, и та попросила отвезти мать домой.

Ранее в Сибири таксист спас пенсионерку от мошенников и сам едва не стал подозреваемым.