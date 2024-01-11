На Кавказе клиент подрался со стоматологом из-за услуги в клинике

На Кавказе врач пострадал после конфликта с пациентом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Инцидент произошел в Махачкале. По совету двоюродного брата, мужчина отправился к стоматологу, чтобы поправить брекеты. В клинике ему сообщили, что такую услугу не оказывают. По версии правоохранителей, в этот момент посетитель ударил врача и завязалась драка. Мужчин разняли медики. Пациенту разбили губу и выгнали из клиники.

После этого пациент вызвал друзей, которые потребовали диалога с врачом. В результате произошла драка, стоматолог вернулся в медучреждение, но там его догнали нападавшие. Друг пациента нанес специалисту травму головы и несколько ушибов.

Причастных к инциденту задержали. Мужчина, который избил медика после звонка друга, получил реальный срок.

Ранее пациентка подала в суд на стоматолога, который провел ей 32 процедуры за один прием.