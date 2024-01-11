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В Петербурге четверо неизвестных напали на подростка ради его пуховика и телефона

В Петербурге поймали грабителей, которые раздели несовершеннолетнего курьера

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемых в разбойном нападении на 17-летнего курьера. Об этом сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 7 января в Яблоновском саду. По данным ведомства, четверо неизвестных напали на подростка, работающего пешим курьером, и распылили ему в лицо содержимое газового баллончика. После чего злоумышленники отобрали у жертвы мобильный телефон и пуховик и скрылись с места происшествия.

Потерпевший оценил ущерб в 95 тыс. рублей. Троих подозреваемых задержали 10 января, ими оказались молодые люди в возрасте от 17 до 26 лет. В их отношении возбудили дело по статье «Разбой».

Ранее двух подростков поймали после их попытки разбить витрину и проникнуть в закрытый магазин.

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