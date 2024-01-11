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СК задержал Удальцова

СК задержал лидера «Левого фронта» Удальцова по делу об оправдании терроризма

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Алексей Куденко/РИА Новости

Сотрудники Следственного комитета задержали координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Виолетту Волкову.

«СК задержал Удальцова в порядке 92 статьи УПК, составив соответствующий протокол», — рассказала она.

По ее словам, Удальцов является подозреваемым по делу, возбужденному по статье об оправдании терроризма. Она отметила, что, вероятнее всего, мера пресечения будет избрана Басманным судом 12 января. Удальцову может грозить до семи лет заключения.

До этого Волкова рассказала «Газете.Ru», что Удальцова обвиняют в оправдании терроризма из-за поста в соцсетях. При этом она уточнила, что не знает, какой пост и какая именно соцсеть имеются в виду.

Утром в четверг, 11 января, Сергей Удальцов сообщил, что к нему пришли с обыском. Позднее стало известно, что лидера «Левого фронта» увезли на допрос.

Ранее Удальцова задерживала полиция в марте 2022 года.

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