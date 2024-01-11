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Россиянка ослепла после визита к косметологу

В Волгоградской области женщина обратилась к косметологу и ослепла

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Depositphotos

В Волгоградской области визит клиентки закончился для косметолога уголовным делом. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

Инцидент произошел в городе Волжском. Женщина пришла на прием к специалисту с пожеланием избавиться от морщин на лбу и других возрастных изменений на лице. После процедуры у клиентки ухудшилось самочувствие, спустя некоторое время один глаз перестал видеть.

Впоследствии выяснилось, что мастер оказывала услуги в Волгоградской и Ростовской областях. При этом у косметолога отсутствовала необходимая лицензия.

В отношении россиянки возбудили уголовное дело, ее обвиняют в оказании небезопасных для здоровья услуг.

Ранее в Тюмени мастер маникюра избила клиентку-подростка за отказ оплачивать услугу.

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