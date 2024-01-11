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Американец 4 года отращивал волосы ради парика для своей девушки с алопецией

Daily Mail: в США бойфренд 4 года отращивал волосы на парик для девушки с алопецией

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Cody Ennis/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Мужчина из Мичигана четыре года отращивал волосы, чтобы потом отдать их на парик для своей девушки с алопецией, пишет Daily Mail.

Как рассказал Коди Эннис, спустя полгода после начала своих отношений с Ханной Хоскинг он решил, что будет отращивать волосы, чтобы подруга могла сделать из них парик. Кроме того, мужчина пользовался профессиональным уходом и тратил большие деньги, чтобы его локоны все время находились в идеальном состоянии.

Через четыре года волосы Коди достигли нужной длины, и он отрезал их, а после отправил производителю париков.

«Когда мне привезли парик, я была так взволнована, что плакала», — рассказала Ханна, живущая с алопецией.

Женщина добавила, что хочет, чтобы парик прослужил ей как можно дольше, поэтому не будет носить его каждый день, а только по особенным случаям.

«Это кажется сюрреалистичным, похоже на фильм. Я не могу поверить, что он [Коди] посвятил так много своей жизни и времени тому, чтобы сделать это для меня», — призналась Ханна.

Ранее в соцсетях осудили больную раком мать, заставившую дочь сбрить волосы.

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