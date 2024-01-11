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92-летняя женщина стала самой старой спортсменкой по водным лыжам в мире

92-летняя американка стала самой пожилой рекордсменкой по водным лыжам в мире

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Guinness World Records

Жительницу штата Юта (США), которой исполнилось 92 года, официально признали самой пожилой спортсменкой, катающейся на водных лыжах. Об этом сообщили в пресс-службе Книги рекордов Гиннесса.

Дван Якобсен занимается этим видом спорта с 1961 года. Семья женщины владеет домиком на озере Бэр, где возрастная спортсменка катается на лыжах вместе со своими родными каждое лето. Заявку на включение бабушки в Книгу рекордов подали внуки Якобсен без ее ведома, вскоре эксперты одобрили заявку.

Радостную новость спортсменке сообщили ее внуки и дети на семейной рождественской вечеринке.

«Я до сих пор не могу в это поверить», — прокомментировала обладательница титула.

Рассказывая о своих ощущениях от катания на водных лыжах, Якобсен отметила, что каждый раз, когда заходит в воду, «чувствует в своем животе бабочек» и счастлива, что может заниматься любимым видом спорта в столь почтенном возрасте.

Ранее британец скорчил уродливую гримасу и в 18-й раз стал чемпионом мира по гурнингу.

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