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Суд в Петербурге оставил без изменений постановление об аресте Максима Тесли

Петербургский суд отказался изменить решение об аресте вокалиста «Щенков» Тесли

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maxim_tesli/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений постановление об административном аресте вокалиста музыкальной группы «Щенки» Максима Тесли (настоящее имя Максим Моисеев). Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

В заявлении указано, что 11 января инстанция рассмотрела жалобу на постановление Калининского районного суда в отношении артиста. Однако Санкт-Петербургский городской суд отказался удовлетворить требование о пересмотре примененных к Тесли санкций.

«Постановление районного суда оставлено без изменения», — говорится в публикации.

9 января Калининский районный суд Санкт-Петербурга привлек музыканта к ответственности, назначив ему наказание в виде 10 суток административного ареста. Причиной послужило появление Тесли на рождественском концерте группы в одном носке.

Таким образом артист повторил скандальную выходку российского рэпера Vacio (настоящее имя Николай Васильев), который пришел в аналогичном виде на «голую» вечеринку в московском клубе «Мутабор». При этом во время концерта в Санкт-Петербурга носок упал с гениталий Тесли, после чего артист продолжил выступление.

Позже музыканта задержали в аэропорту Пулково. Согласно информации СМИ, он собирался покинуть страну и улететь в Казахстан.

Ранее представители клуба MOD, где прошел концентр группы «Щенки», прокомментировали скандальное поведение вокалиста.

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