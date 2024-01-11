Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Забайкалье 64-летний мужчина изнасиловал 12-летнюю дочь сожительницы

В Забайкалье пенсионер пойдет под суд за изнасилование 12-летней девочки

close
100%
Pixabay

В Забайкалье 64-летнего мужчину обвиняют в изнасиловании ребенка. Об этом сообщает управление СК по региону.

Инцидент произошел в сентябре минувшего года. По версии правоохранителей, пьяный пенсионер изнасиловал 12-летнюю дочь сожительницы в момент, когда они остались дома одни. Перед тем, как надругаться, россиянин ударил ребенка.

Девочка рассказала о произошедшем родственникам, которые отправились в полицию. Подозреваемого оперативно задержали и арестовали. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит срок до 20 лет.

Правоохранители собрали доказательную базу. Дело направлено на рассмотрение в суд.

Ранее в Петербурге пассажиры избили мужчину, который приставал к ребенку в автобусе.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами