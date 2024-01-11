В Забайкалье 64-летний мужчина изнасиловал 12-летнюю дочь сожительницы

В Забайкалье 64-летнего мужчину обвиняют в изнасиловании ребенка. Об этом сообщает управление СК по региону.

Инцидент произошел в сентябре минувшего года. По версии правоохранителей, пьяный пенсионер изнасиловал 12-летнюю дочь сожительницы в момент, когда они остались дома одни. Перед тем, как надругаться, россиянин ударил ребенка.

Девочка рассказала о произошедшем родственникам, которые отправились в полицию. Подозреваемого оперативно задержали и арестовали. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит срок до 20 лет.

Правоохранители собрали доказательную базу. Дело направлено на рассмотрение в суд.

Ранее в Петербурге пассажиры избили мужчину, который приставал к ребенку в автобусе.