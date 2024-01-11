Землетрясение произошло в Афганистане

На северо-востоке Афганистана было зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,4. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Эпицентр сейсмического события находился в 45 км к юго-западу от населенного пункта Джурм, где проживает около 12 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 206 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Афганский телеканал TOLONews, ссылаясь на очевидцев, сообщал, что жители Кабула и некоторых других городов также ощущали подземные толчки.

Землетрясение также произошло и на северо-востоке Пакистана. Подземные толчки ощутили жители столицы и ряда крупных городов страны. Магнитуда составила 6,0.

10 января в турецкой провинции Кахраманмараш также произошло землетрясение, магнитуда которого составила 4,1. По данным местного Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), подземные толчки начались в 22:20 и ощущались в районе Нурхак.

Ранее в Японии спасли пожилую женщину, которая пять дней провела под завалами дома после мощного землетрясения 1 января.