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Незнакомец обманул женщину, предложив ей выйти за него замуж и пообещав дорогой подарок

Жительница Кургана перевела деньги аферисту, надеясь выйти за него замуж

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В Кургане возбудили дело о мошенничестве в отношении афериста, обещавшего жениться на местной жительнице. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

В январе 44-летняя женщина обратилась в отдел полиции и рассказала, что пострадала от мошеннических действий. В своем заявлении она рассказала о переписке, начатой незнакомцем. Неизвестный абонент был заинтересован в знакомстве и продолжении общения.

Мужчина, который якобы проживал за границей, заявил о готовности переехать в Россию с целью женитьбы на собеседнице. Уже на следующий день он написал пострадавшей, что отправил ей посылку с крупной суммой денежных средств и золотыми украшениями, и указал контактный номер транспортной компании. Женщина позвонила по этому номеру и узнала, что для получения посылки ей необходимо доплатить еще 15 тыс. рублей.

«На указанный номер банковской карты гражданка перечислила 7 тыс. рублей, пояснив, что большей суммы у нее нет. В дальнейшем женщина поняла, что стала жертвой противоправного деяния», — говорится в сообщении ведомства.

По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело. Мошенника разыскивают.

Ранее россиянка отдала 750 тысяч рублей, чтобы выйти замуж за шейха, но тот оказался мошенником.

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