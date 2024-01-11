Россиянам рассказали, могут ли мед и чеснок защитить от ОРВИ

Мед и чеснок могут помочь бороться с ОРВИ и восстановиться после простуд. Об этом kp.ru рассказал генеральный директор Vrachu.ru Игорь Степанюков.

«Считается, что пчелиный мед обладает противовирусными, антиоксидантным и синергетическим с антибиотиками эффектом (усиливает их. — Прим. ред.). Исследователи изучали действие меда как замену безрецептурным препаратам, таким как противокашлевые и антигистаминные», — рассказал эксперт.

По его словам, систематический анализ 13 исследований, который проводился в 2023 году, показал, что эффективность меда выше, чем от безрецептурных средств против кашля. В чесноке содержится флавоноид аллиин, который при измельчении превращается в активное вещество аллицин, продолжил Степанюков.

«Последнее, в свою очередь, в организме распадается на множество других веществ, которые обладают различной активностью. Поэтому действие чеснока настолько многогранно», — уточнил он.

Ученые установили, что чеснок является эффективным средством для профилактики и лечения ОРВИ как у детей и взрослых.

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Москвы Андрей Тяжельников до этого говорил, что употребление лука и чеснока без соблюдения других профилактических мер не окажет положительного эффекта на иммунитет.

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