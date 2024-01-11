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Брянские подростки сожгли паспорт девушки из-за долга в тысячу рублей

Shot: в Брянске подростки из-за долга в тысячу рублей сожгли паспорт девушки

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Depositphotos

В Брянске два подростка сожгли паспорт девушки из-за долга в тысячу рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, в декабре 2023 года 20-летняя девушка взяла у 17-летнего знакомого в долг тысячу рублей, а в качестве залога оставила юноше паспорт. Когда россиянка не вернула подростку деньги, он вместе с 18-летним другом сжег документ — процесс подростки запечатлели на видео и выложили в интернет.

На кадры сожжения документа обратили внимание сотрудники полиции, которые задержали и проверили подростков. У 18-летнего юноши в крови обнаружили наркотики — его поместили в камеру за употребление запрещенных веществ. Также на него завели протокол за пропаганду экстремистской организации в соцсетях. Сообщается, что молодой человек ранее провел полгода в воспитательной колонии за кражу.

Его несовершеннолетнего друга, в крови которого не обнаружили наркотиков, из отдела полиции забрали родители. Юноша стоит на учете в правоохранительных органах. Его публикации в соцсетях продолжают проверять.

По данным Shot, за сожжение паспорта подросткам грозит до года лишения свободы. Отмечается, что документ оказался просроченным.

Ранее суд в Брянске отправил под домашний арест девушку, которая сожгла паспорт.

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