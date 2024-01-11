Россиянка потеряла зрение после визита к косметологу

Под Волгоградом женщина потеряла зрение после укола красоты, процедуру женщина проводила у частного мастера в арендованном помещении, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

37-летняя косметолог из Волгоградской области оказывала услуги без лицензии, в один из дней к ней на процедуры пришла клиентка, женщина хотела избавиться от морщин. После уколов красоты клиентка ослепла на один глаз, пострадавшая обратилась в правоохранительные органы.

Косметолог успела скрыться от полиции, ее удалось задержать в Ростовской области. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее пациентка подала в суд на стоматолога за проведение 32 процедур за один прием.