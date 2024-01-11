В Грузии потребовали переписать икону святой Матроны со Сталиным

Икона православной святой Матроны Московской, на которой изображен советский лидер Иосиф Сталин, должна быть переписана, заявила Патриархия Грузии на своем сайте. Святыня хранится в кафедральном соборе Цминда Самеба в Тбилиси.

По словам представителей церкви, поскольку встреча Сталина с Матроной из-за недостаточных доказательств не включена в канонические тексты ее жизни и не признана Русской православной церковью (РПЦ), которая причислила ее к лику святых и провела специальное исследование в связи с этим вопросом, необходимо поменять этот эпизод и учесть другие детали иконописания.

Патриархия считает, что переписать икону должны те, кто пожертвовал ее собору, в противном случае церкви придется самой сделать это.

9 января гражданская активистка Ната Перадзе опубликовала в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видео с иконой Матроны Московской из храма Цминда Самеба (Собор Святой Троицы) в Тбилиси, клеймо которой изображает сцену с Иосифом Сталиным. Женщина облила защитное стекло иконы синей краской.

Позже Грузинская Православная церковь (ГПЦ) назвала скандал «надуманным», пояснив, что на иконе Сталин не является лицом, на которое молятся. Он изображен на той части иконы Матроны Московской, которая повествует о сценах из жизни святой.

Ранее в мемориале пострадавшим от репрессий в Тульской области установили бюст Сталина.