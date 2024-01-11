Репродуктолог назвала причины роста количества стерилизаций женщин в России

В России наяду с ростом стерилизаций женщин наблюдается увеличение количества кесаревых сечений, заявила гинеколог-репродуктолог Мария Милютина. По ее словам, это связано с тем, что врачи могут предлагать женщине перевязать маточные трубы после появления третьего рубца на матке. В то же время стерилизация разрешена не всем женщинам, подчеркнула она в эфире НСН.

«Когда уже третий рубец на матке, то акушеры предлагают женщинам перевязать маточные трубы. Это делается только с согласия женщины. Как раз с ростом кесаревых сечений может отмечаться и рост стерилизаций», — объяснила врач.

Подобные операции проводятся только с согласия женщины даже в том случае, если врачи знают об опасности для женщины следующей беременности, подчеркнула Милютина. Причем стерилизация допустима далеко не для всех женщин.

«Врачи могут рекомендовать в случае тяжелых заболеваний женщины: сердце, почки. Но такие рекомендации случаются не так часто. При этом женщине откажут в такой операции, если у нее еще нет детей. Такие ограничения есть», — отметила гинеколог.

Проводится такая процедура чаще при операции кесарева сечения. При этом, по словам врача, она не отражается на организме и в дальнейшем не имеет никаких последствий.

Напомним, по данным Росстата в стране на фоне снижения числа абортов увеличилось количество женщин, которые прибегают к процедуре стерилизации. Так, в 2010 году было подвергнуто стерилизации 12,5 тысячи женщин, а в 2022 году — уже 15 тысяч.

Ранее в российском регионе ввели штрафы за склонение женщин к абортам.