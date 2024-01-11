Гражданин Монголии пытался вывезти из России 22 смартфона, спрятав их под одеждой

На пункте пропуска в Кяхтинском районе Бурятии российские таможенники обнаружили у туриста из Монголии незадекларированную технику Apple и Samsung. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба в Telegram-канале.

Гражданин Монголии пересекал границу на личном автомобиле, внимание таможенников привлекла куртка, неестественно сидевшая на мужчине. На вопросы сотрудников турист заявил, что не имеет при себе товаров для декларирования.

Во время досмотра у гражданина Монголии нашли телефоны Apple и Samsung, часть гаджетов пассажир спрятал на талии, подвязав национальным матерчатым поясом, а оставшиеся положил в карманы куртки.

Общая стоимость всех 22 телефонов составила 850 тысяч рублей, товары конфискованы и обращены в собственность государства.

Ранее гражданина Нигерии задержали в Москве с наркотиками в трусах.