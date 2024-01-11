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Петербуржца, подозреваемого в похищении иконы из храма, задержали

В Петербурге задержали подозреваемого в краже иконы из храма

В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в краже из храма украшенной серебром и золотом иконы. Об этом в Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

Мужчину задержали 10 января на проспекте Культуры вблизи одного из торговых центров. Россиянина подозревают в похищении 15-летней иконы «Всецарица» из храма в Калининском районе на улице Софьи Ковалевской.

Отмечается, что пропавшая икона была в серебряном окладе. Также на ней висело около 20 золотых украшений.

По версии следствия, ранее неоднократно судимый 40-летний петербуржец около трех часов бродил по храму, а затем покинул его с пакетом. В нем он, предположительно, и вынес икону.

Ранее патриарх Кирилл представил оригинал иконы, считавшейся утраченной.

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