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Создатель снегохода «Хищник» ответил Пескову на замечания о японском двигателе

Создатель «Хищника» Васильев: российские двигатели не подходят для снегоболотохода

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При создании снегоболотохода «Хищник» использовался двигатель японского производства из-за того, что отечественные не подходят по техническим характеристикам, заявил замдиректора по обеспечению запчастей машины Дмитрий Васильев. На использование импортного двигателя накануне обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, оставшийся недовольным после поездки на снегоходе.

«Мы используем японские двигатели Kubota, потому что у нашего двигателя нет в таком диапазоне веса и мощности, — объяснил Васильев в интервью НСН. — Изначально при подборе двигателя мы рассматривали наши, в том числе ДТ-шные, но они не подходят. Снегоболотоход должен быть правильным в весовой категории, чтобы он мог иметь хорошую проходимость…».

Российский двигатель слишком тяжелый, добавил эксперт. Нужного аналога в стране нет, отметил он, приведя в пример двигатель УАЗ, который не подходит из-за топливной системы. В остальном «Хищник» почти полностью состоит из отечественных запчастей, однако их качество не самое лучшее, добавил Васильев. По его словам, это главная причина, по которой снегоход приходится дорабатывать.

«От Пескова прозвучало, что качество вездехода надо увеличивать… Но смысл в том, что наши запчасти имеют свойство очень много ломаться, — заявил механик. — Вопросов нет, мы хотели бы повысить качество, но мы берем те же запчасти, ГАЗ, ВАЗ, которые производят наши российские заводы. Качество хромает, у нас один «АвтоВАЗ» и то до сих пор напильником дорабатывается, не только наши автомобили».

Напомним, Песков накануне признался, что остался не очень доволен поездкой на «Хищнике» в ходе визита на Чукотку. По его словам, водитель рассказал, что руль и коробка в снегоходе работают плохо, а хорошо работающий является импортным. Создателям представитель Кремля посоветовал дорабатывать машину.

Ранее Владимир Путин сравнил морозы в Москве и на Чукотке.

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