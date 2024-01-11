Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Врачи-диетологи заявили о связи ожирения с болезнью Альцгеймера

Диетолог Королева: абдоминальное ожирение приводит к деменции

close
100%
Depositphotos

Питание напрямую влияет не только на физическую форму, но и на мозг человека. Пристрастие к вредной пище не только грозит ожирением, но и провоцирует нарушение мозговой деятельности, а в перспективе приводит к болезни Альцгеймера и деменции. Об этом заявила доктор медицинских наук, профессор ФМБА России, врач-диетолог Маргарита Королева в беседе с Общественной Службой Новостей.

На память, внимание, восприятие и мышление влияют многие факторы, в числе которых — генетическая предрасположенность, качество сна, количество стресса, уровень кортизола, наличие заболеваний и другие.

Помимо прочего, серьезное значение имеет питание человека. В частности, нарушение углеводного обмена и сахарный диабет из-за неправильного питания приводят к снижению памяти, провоцируют гипертоническую болезнь и нарушения мозгового кровообращения. В перспективе это грозит утратой когнитивного здоровья, подчеркнула Королева. Особенно, по ее словам, опасно абдоминальное ожирение, которое сказывается на здоровье гиппокампа — одного из важнейших отделов человеческого мозга.

«Клетки абдоминального жира имеют плотную мембрану и переполнены достаточно агрессивными провоспалительными молекулами — цитокинами. Последние же, в свою очередь, ведут к уменьшению зоны гиппокампа через микроинсульты его клеточной массы. Как следствие, прогрессивное снижение памяти, что в итоге может привести к деменции», — пояснила врач-диетолог.

К абдоминальному ожирению приводит рафинированная пища с низкой питательной ценностью и высоким содержанием жира в сочетании с солью или сахаром, предупредила Королева. Также, по ее словам, вредны длинные голодные отрезки в течение дня.

Снизить количество абдоминального жира можно только коррекцией питания, подчеркнула специалист. Она посоветовала отдавать источникам полезного жира, в частности — морской рыбе, нерафинированным растительным маслам, грецким орехам, а также зелени, овощам, зерновым кашам.

Диетологи ранее назвали продукты, улучшающие работу мозга.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами