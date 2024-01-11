Врачи-диетологи заявили о связи ожирения с болезнью Альцгеймера

Питание напрямую влияет не только на физическую форму, но и на мозг человека. Пристрастие к вредной пище не только грозит ожирением, но и провоцирует нарушение мозговой деятельности, а в перспективе приводит к болезни Альцгеймера и деменции. Об этом заявила доктор медицинских наук, профессор ФМБА России, врач-диетолог Маргарита Королева в беседе с Общественной Службой Новостей.

На память, внимание, восприятие и мышление влияют многие факторы, в числе которых — генетическая предрасположенность, качество сна, количество стресса, уровень кортизола, наличие заболеваний и другие.

Помимо прочего, серьезное значение имеет питание человека. В частности, нарушение углеводного обмена и сахарный диабет из-за неправильного питания приводят к снижению памяти, провоцируют гипертоническую болезнь и нарушения мозгового кровообращения. В перспективе это грозит утратой когнитивного здоровья, подчеркнула Королева. Особенно, по ее словам, опасно абдоминальное ожирение, которое сказывается на здоровье гиппокампа — одного из важнейших отделов человеческого мозга.

«Клетки абдоминального жира имеют плотную мембрану и переполнены достаточно агрессивными провоспалительными молекулами — цитокинами. Последние же, в свою очередь, ведут к уменьшению зоны гиппокампа через микроинсульты его клеточной массы. Как следствие, прогрессивное снижение памяти, что в итоге может привести к деменции», — пояснила врач-диетолог.

К абдоминальному ожирению приводит рафинированная пища с низкой питательной ценностью и высоким содержанием жира в сочетании с солью или сахаром, предупредила Королева. Также, по ее словам, вредны длинные голодные отрезки в течение дня.

Снизить количество абдоминального жира можно только коррекцией питания, подчеркнула специалист. Она посоветовала отдавать источникам полезного жира, в частности — морской рыбе, нерафинированным растительным маслам, грецким орехам, а также зелени, овощам, зерновым кашам.

Диетологи ранее назвали продукты, улучшающие работу мозга.