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Россиянин расправился с попугаем после ссоры с женой и подложил под дверь муляж гранаты

«Фонтанка»: в Петербурге мужчина подложил под дверь муляж гранаты

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Global Look Press

В Петербурге полиция разыскивает мужчину, который расправился с волнистым попугайчиком жены и сбежал, подложив под входную дверь муляж гранаты. Об этом сообщает «Фонтанка».

Сообщение в полицию поступило от жительницы Приморского района Петербурга 11 января, женщина рассказала, что ее муж устроил пьяный дебош. Ей удалось спастись бегством, но в квартире остались собака и волнистый попугайчик, которым мужчина мог навредить.

Полицейские, приехавшие на вызов в многоэтажку по Комендантскому проспекту, обнаружили возле входной двери расчлененного волнистого попугайчика и муляж гранаты Ф-1.

Мужчина скрылся в неизвестном направлении, его разыскивают.

Ранее красноярец дважды попытался расправиться с экс-супругой и сел на 12 лет.

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