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В 2023 году на «Манжероке» впервые прошел кубок курорта

На курорте «Манжерок» провели 20 спортивных соревнований в 2023 году

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Пресс-служба ВК «Манжерок»

На горнолыжных трассах курорта «Манжерок» в течение 2023 года прошло 20 спортивных состязаний разных уровней, сообщает пресс-служба Сбера.

С 21 по 23 декабря более 130 спортсменов соревновались в рамках первенства Алтая по горнолыжному спорту среди юниоров.

Всего в течение года на курорте провели 8 этапов детского и 3 этапа взрослого кубков «Манжерокер», 3 фристайл-контеста и 2 первенства республики Алтай. Также впервые прошел кубок курорта и второй раз прошел этап Кубка России.

Организаторы и участники отметили высокий уровень проведения состязаний и соответствие горнолыжных трасс курорта всем международным стандартам.

На сегодняшний день на курорте работают 3 канатные дороги, 30 км горнолыжных трасс и современная система оснежения.

Кроме того, в летнем сезоне 2023 года на курорте прошел этап Кубка Сибири по велодаунхилу (скоростной спуск на горных велосипедах) и соревнования по забегам по природному рельефу.

В 2024 году на курорте пройдут всероссийские соревнования «Кубок России по горнолыжному спорту», международные соревнования по горнолыжному спорту на «Кубок Манжерока» и всероссийские детские соревнования «Надежды России».

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