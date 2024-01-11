В российской школе два кабинета залило водой во время урока из-за прорыва трубы

Во Владивостоке из-за прорыва трубы во время урока залило водой два кабинета. Об этом сообщает прокуратура Приморского края.
Инцидент произошел 10 января в одной из школ города. В помещении учебной лаборантской случился прорыв трубы системы отопления.
В результате во время занятий водой залило два кабинета на втором и третьем этажах. Сейчас в образовательном учреждении частично отсутствует отопление, у учащихся первой смены отменили уроки.
Устранением последствий инцидента занимается аварийная бригада. Прокуратура проводит проверку по факту произошедшего.
«Прокуратура поставила на контроль оперативное возобновление теплоснабжения и восстановление учебного процесса», — рассказали в ведомстве.
Ранее класс залило кипятком во время урока в башкирской гимназии.