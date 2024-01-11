Аэропорты Шереметьево, Домодедово и Жуковский работают штатно

Московские аэропорты Шереметьево, Домодедово и подмосковный аэропорт Жуковский осуществляют работу в штатном режиме на фоне снегопада. Об этом сообщает РИА Новости.

«Аэропорт работает штатно, прием и отправка рейсов осуществляются без заметных задержек в расписании», — сказали агентству в Жуковском.

В Шереметьево тоже заявили о штатной работе.

«Рейсы по расписанию», — отметил представитель аэропорта.

В Домодедово подчеркнули, что у авиагавани есть необходимые ресурсы для бесперебойной работы в сложных погодных условиях. Специальными аэродромными службами сформированы резервы реагентов.

«Работаем штатно, без задержек по метеоусловиям», — указали там.

Домодедово к началу зимы подготовил свыше ста единиц специальной техники, в том числе снегоуборочные машины, снегоочистители, автогрейдеры для удаления снежного наката, технику для распределения химреагентов. Всю технику оборудовали датчиками системы позиционирования на базе спутниковых систем.

До этого сообщалось, что в Волгограде «скорая» с пациентом застряла в нерасчищенном от снега дворе.

Ранее пенсионерку с инсультом пришлось на санях везти до «скорой» из-за запертого на замок моста.