Резкие колебания температуры ожидают москвичей в ближайшие дни

Согласно прогнозу научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в Московском регионе ожидается значительное похолодание с пятницы по воскресенье. Об этом пишет ТАСС.

В четверг утром температура составит -2...0 °C , но к вечеру она упадет на 10 °C . В пятницу ночью температура опустится до -17...-23 °C , а днем будет до -14...-16 °C.

В субботу и воскресенье ожидается еще холоднее: ночью до -24...-27 °C , а днем до -30 °C местами по области. Однако в понедельник нас ожидает значительное потепление — температура поднимется до 1-6 градусов мороза днем и до 10-15 градусов мороза ночью.

Во вторник ожидается ночью 4-9 градусов мороза, а днем 3-8 градусов мороза. Вильфанд отмечает, что такой температурный фон уже близок к климатической норме, и в среду ожидается аналогичная погода.

До этого жителям Поволжья, Урала и Западной Сибири пообещали крепкие морозы.

Ранее кардиологи предупредили о повышении риска инфаркта и инсульта зимой.