Пожарный поезд направили на восток Москвы, где загорелось здание

По информации, полученной от пресс-службы МЧС РФ, пожарно-спасательные подразделения направили пожарный поезд на шоссе Энтузиастов в Москве, где горит административно-производственное здание. Об этом пишет РИА Новости.

Площадь пожара составляет порядка 2 тысяч квадратных метров, что в два раза больше, чем сообщалось ранее. На данный момент нет информации о пострадавших. Ведомство утверждает, что все меры принимаются для того, чтобы предотвратить распространение огня на другие здания.

Также горит кровля цеха по производству полимерной продукции на 8 тыс. «квадратах» в Подмосковье.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.