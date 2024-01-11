Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пожарный поезд направили на восток Москвы, где загорелось здание

МЧС: пожарный поезд направили к горящему зданию на востоке Москвы

close
100%
МЧС РФ

По информации, полученной от пресс-службы МЧС РФ, пожарно-спасательные подразделения направили пожарный поезд на шоссе Энтузиастов в Москве, где горит административно-производственное здание. Об этом пишет РИА Новости.

Площадь пожара составляет порядка 2 тысяч квадратных метров, что в два раза больше, чем сообщалось ранее. На данный момент нет информации о пострадавших. Ведомство утверждает, что все меры принимаются для того, чтобы предотвратить распространение огня на другие здания.

Также горит кровля цеха по производству полимерной продукции на 8 тыс. «квадратах» в Подмосковье.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами