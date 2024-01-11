В Варшаве прошла акция против задержания экс-главы МВД Польши

Жители Варшавы устроили демонстрацию у президентского дворца против задержания экс-главы МВД Польши Мариуша Каминьского и его бывшего заместителя Мачея Вонсика. Об этом сообщила радиостанция RMF24.

По информации вещателя, в акции протеста приняли участие более ста человек.

Сообщается, что в 2015 году Каминьский и Вонсик были признаны виновными в махинациях с земельными участками и коррупции, совершенных в 2007 году. Однако позже чиновники были помилованы решением президента Анджея Дуды.

В конце 2023 года Каминьский и Вонсик были приговорены к двум годам заключения по тому же делу, а 9 января 2024 года их задержали в президентском дворце в Варшаве.

Позже польские СМИ сообщили, что экс-министр Каминьский объявил голодовку.

Агентство Bloobmerg писало, что задержание Каминьского может привести к углублению конституционного кризиса в Польше после того, как победу на выборах одержали «проевропейцы» под предводительством Дональда Туска.

Ранее в Госдуме предрекли рост протестов в Германии.