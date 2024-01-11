Гастроэнтеролог назвала продукты, помогающие облегчить изжогу

Изжогу могут вызывать разные причины, поэтому важно обратиться к врачу для постановки точного диагноза и определения эффективной терапии — от коррекции питания до медикаментозной терапии. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-эндоскопист, врач-гастроэнтеролог, врач-диетолог «СМ-Клиника» Анастасия Чижикова.

«Во время обострения симптомов можно временно принимать лекарства для облегчения дискомфорта. Но это должно быть единичным случаем, а не постоянным «маскированием» проблемы», — предупредила гастроэнтеролог.

Говоря о продуктах, которые могут помочь облегчить симптомы изжоги, врач отметила простую воду.

«Вода может помочь облегчить изжогу, особенно слабощелочная (столовая минеральная вода). Перед ее употреблением необходимо выпустить газ, чтобы дополнительно не раздражать слизистую оболочку пищевода. Слабощелочная вода помогает снизить агрессивное действие кислоты в желудке и убрать изжогу, а также восстановить водный баланс организма, который может быть нарушен при изжоге», — рассказала Чижикова.

Также, по ее словам, помочь облегчить изжогу могут некоторые каши и кисель, особенно овсяная, льняная и рисовая каши. Они помогают снизить кислотность в желудке и успокоить слизистую пищевода.

«Употреблять каши и кисель при изжоге нужно правильно. Кашу нужно варить на воде, без добавления молока, она должны быть жидковатой. Употреблять каши и кисель нужно небольшими порциями. Не стоит есть их перед сном или сразу после еды», — добавила специалист.

Еще один продукт, помогающий облегчить симптомы изжоги, — это бананы. Как рассказала врач, они обладают антацидным свойством, то есть помогают снизить агрессивное воздействие соляной кислоты в желудке. А крахмал в составе бананов обволакивает слизистые оболочки пищевода и желудка.

«Некоторые кисломолочные продукты, такие как ацидофилин, кефир и натуральный йогурт, могут помочь облегчить изжогу. Они содержат полезные бактерии, которые помогают поддерживать здоровый баланс микрофлоры в пищеварительном тракте. Кроме того, кисломолочные продукты обладают обволакивающими свойствами, которые могут защитить слизистую оболочку пищевода от воздействия кислоты», — рассказала Чижикова.

При этом она отметила, что при скрытой непереносимости к молочным продуктам или, если изжога беспокоит регулярно, от кисломолочных продуктов следует воздержаться.

«Овощи, такие как картофель, морковь и сельдерей, помогают нейтрализовать кислоту и успокоить пищеварительный тракт. Нежирное мясо и рыба не вызывают изжоги и легко усваиваются. Имбирь обладает противовоспалительными свойствами и может помочь уменьшить изжогу. Ромашковый чай, в силу своих успокаивающих свойств, также может помочь уменьшить симптомы», — добавила гастроэнтеролог.

В заключение специалист поделилась дополнительными советами по облегчению изжоги. Так, по ее словам, следует избегать продуктов и напитков, которые могут вызвать изжогу, таких как жирная, жареная и острая пища, кофе, алкоголь и газированные напитки. Есть необходимо медленно, тщательно пережевывая пищу, не переедая. После еды следует избегать наклонов и подъема тяжестей.

«Спать лучше с приподнятым изголовьем кровати. Одежду выбирать свободную, которая не сдавливает живот. Также не стоит забывать про занятия физическими упражнениями. По возможности, снизьте стресс. Если изжога беспокоит вас часто или сильно, обратитесь к врачу», — подытожила Чижикова.

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