Россияне рассказали, сколько потратили на новогодние подарки

Большинство опрошенных россиян (24%) просили на Новый год у Деда Мороза любви. Еще 18% хотели получить на праздник новую модель смартфона, по 14% загадывали деньги и здоровье. Это показало исследование ЮMoney, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Среди других подарков мечты — наушники (4%), ювелирные украшения (3%), парфюм (3%), путешествия (3%), книги и пластинки (3%), фен (2%). Несколько пользователей мечтали о сюрпризе. Остальные респонденты ничего не просили у Деда Мороза.

Но большинству россиян (41%) ничего не подарили на Новый год, а 21% опрошенных получили в подарок деньги. Еще 11% нашли под елкой смартфон, 9% — парфюм, по 5% получили наушники и ювелирные украшения, по 3% — книги, пластинки и фен. Остальные опрошенные получили в подарок электронику, свечи, комнатные цветы, робот-пылесос, домашние тапочки и сладости.

Своим друзьям и близким участники опроса чаще всего дарили деньги (35%). В топе популярных подарков — парфюм (15%), смартфоны (13%), ювелирные изделия (13%), наушники (10%), книги и пластинки (5%), фен (3%), билеты в путешествия (3%). Среди других подарков респонденты называли также аксессуары для телефона, настольные игры, одежду, сумки, кроссовки, сертификаты, наборы посуды, светильники. Еще 21% опрошенных никому ничего не дарили, а 5% передарили то, что им не подошло.

Около четверти (26%) опрошенных потратили на новогодние подарки от 5 до 10 тысяч рублей, 24% — менее 5 тысяч. Еще 14% респондентов не потратили ни копейки. В то же время 13% россиян отдали за подарки от 15 до 25 тысяч рублей, 5% — от 30 до 40 тысяч. По 4% опрошенных выделили на такие траты от 40 до 50 тысяч, от 55 до 70 тысяч или даже более 100 тысяч рублей. Еще 2% потратили на подарки от 80 до 100 тысяч рублей. Около 4% участников опроса делали подарки своими руками.

Большинство опрошенных (45%) дарили подарки своим родителям, родственникам и детям (35%), а также друзьям (33%). Чуть меньше респондентов (32%) купили подарок своей второй половинке, примерно столько же — самим себе. Еще 20% россиян порадовали своих питомцев — котов, собак и рыбок. Коллег поздравили 9%, а 5% были щедры к соседям. Также опрошенные делали подарки детям из детских домов и жертвовали в благотворительные фонды.

В основном участники опроса довольны полученными подарками и считают, что их мечты сбылись. Такой ответ дали 40%. Ещё 30% не испытывали особого восторга, а 18% оказались недовольны — по их мнению, лучшие подарки они делают себе сами. Ещё 7% опрошенных понравились только некоторые подарки, а 5% россиян сказали, что будут все передаривать.

По данным аналитиков ЮMoney, перед Новым годом, с 16 по 31 декабря 2023 года, вырос спрос на ювелирные изделия, аксессуары для женщин, а также бытовую технику и электронику. Также перед Новым годом вдвое больше покупали сумки, ремни, шарфы, платки, перчатки и другие аксессуары. Во второй половине декабря оборот платежей в этой категории вырос на 52%, покупателей стало на 63% больше. При этом средний чек снизился на 23% и составил 11 536 рублей.

Количество покупок электроники и бытовой техники выросло на 34%, оборот увеличился на 77%, а число покупателей — на 35%. Средний чек стал на 32% больше и составил 22 091 рубль. На 11% выросли покупки игрушек и детских товаров. Оборот платежей в этой категории стал на 22% больше, а количество покупателей увеличилось на 3%. Средний чек вырос на 10% и составил 5 488 рублей.

Ранее россияне стали чаще покупать игровые приставки детям на Новый год.